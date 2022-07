La nascita del Vitoria Setubal | “La vittoria sarà nostra!”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 3 luglio 2022) LadelOggi il viaggio virtuale alle origini del calcio continentale ci porta a, bella cittadina lusitana alla foce del fiume Sado, nella regione dell’Estremadura, conosciuta perché diede i natali allo “special one” Jose Mourinho. L’orologio si ferma a ben novantotto anni fa come testimonia il gagliardetto della settimana, risalente agli albori della squadra della cittadina portoghese meglio nota come. Una delle prime immagini della squadra risalente alla fondazione (fonte sitoF.C.) Esattamente il 20 novembre 1910 un gruppo di “dissidenti” si stacca dall’altra squadra cittadina, il Bonfim Football Club, per fondare quella che sarebbe divenuta una tra le più famose squadre lusitane. Un tifoso, tal Joaquim ...