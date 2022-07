Impennata di contagi in Italia, Pregliasco: ‘Ipotesi lockdown in autunno’ (Di domenica 3 luglio 2022) Sul Covid c’è ancora qualcosa da dire, ancora qualche notizia da spendere, nonostante la situazione sia ampiamente sotto controllo. Almeno per il momento. Di fatto, nonostante un lieve rialzo dei contagi, ormai quasi tutte le precauzioni sono state abbandonate e l’estate si prospetta largamente tranquilla, quasi identica a due anni fa. Le riflessioni di Pregliasco sul Covid: un capitolo ancora aperto Nelle ultime ore, però, c’è stato qualche esperto che ha voluto soffermare l’attenzione sulla possibilità di una nuova ricaduta virale, in vista del prossimo autunno. Sul tema, proprio Pregliasco ha voluto spendere qualche riflessione: “Siamo in una fase di transizione tra andamento pandemico ed endemico del virus, con il quale dovremo convivere a lungo, salvo ovviamente l’insorgenza di nuove varianti più patogene”. Leggi anche: Covid ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022) Sul Covid c’è ancora qualcosa da dire, ancora qualche notizia da spendere, nonostante la situazione sia ampiamente sotto controllo. Almeno per il momento. Di fatto, nonostante un lieve rialzo dei, ormai quasi tutte le precauzioni sono state abbandonate e l’estate si prospetta largamente tranquilla, quasi identica a due anni fa. Le riflessioni disul Covid: un capitolo ancora aperto Nelle ultime ore, però, c’è stato qualche esperto che ha voluto soffermare l’attenzione sulla possibilità di una nuova ricaduta virale, in vista del prossimo autunno. Sul tema, proprioha voluto spendere qualche riflessione: “Siamo in una fase di transizione tra andamento pandemico ed endemico del virus, con il quale dovremo convivere a lungo, salvo ovviamente l’insorgenza di nuove varianti più patogene”. Leggi anche: Covid ...

