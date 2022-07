Pubblicità

Domenica tragica su una delle isole dell'arcipelago delle Egadi in Sicilia. A Favignana ha perso la vita un sub di 51 anni di, David, probabilmente stroncato da un malore. Ma andrà adesso verificato cosa è successo e cosa abbia provocato la sua morte. L'uomo, in vacanza nell'isola, si era immerso intorno ...... non solo in Americama anche nella nostra attuale Italia, il prodotto finale è un aumento ... non cambia mai e costituisce l'asse portante del populismo deidella Patria. E’ di Latina Salvatori David, il sub morto tragicamente a Favignana per embolia polmonare Secondo dramma in vacanza in pochi giorni, a toccare Latina. Dopo l’anziano deceduto in spiaggia in Salento, a causa di un malore attribuito al caldo, è morto in Sicilia un altro uomo del capoluogo ...E’ di Latina Salvatori David, il sub morto tragicamente a Favignana per embolia polmonare. L’uomo 52enne appassionato di fotografia subacquea, durante una immersione, ha perso la vita a seguito di un ...