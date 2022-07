Di Maio, nulla di nuovo: sta solo copiando Alfano (Di domenica 3 luglio 2022) Zuppa di Porro 3 luglio 2022. 00:00 Ululì Ululà: saluti ai commensali. 00:00:55 “Non si può votare ora”. Oggi mi sorbisco Giggino Di Maio che in una intervista al Corrierone dice le stesse cose di Alfano, quando fondò Ncd per senso di responsabilità verso Letta e perché temeva voto anticipato: per me l’Italia viene prima di ogni interesse di partito. E infatti ne fonda uno nuovo. E ancora: Mattarella guida indispensabile e non smetteremo mai di ringraziarlo. E infatti lo voleva in galera. Da irresponsabili indebolire il premier. E infatti era il banchiere di Bildenberg. 06:25 E vabbè dall’altra parte Conte fa le sue richieste, tra cui il superbonus. 08:25 Non solo Pd e Cinque Stelle: pare che Anche i leghisti siano contro le trivellazioni (!) 10:07 Un grandissimo De Meo (capo Renault), intervistato da Tamburini, ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 3 luglio 2022) Zuppa di Porro 3 luglio 2022. 00:00 Ululì Ululà: saluti ai commensali. 00:00:55 “Non si può votare ora”. Oggi mi sorbisco Giggino Diche in una intervista al Corrierone dice le stesse cose di, quando fondò Ncd per senso di responsabilità verso Letta e perché temeva voto anticipato: per me l’Italia viene prima di ogni interesse di partito. E infatti ne fonda uno. E ancora: Mattarella guida indispensabile e non smetteremo mai di ringraziarlo. E infatti lo voleva in galera. Da irresponsabili indebolire il premier. E infatti era il banchiere di Bildenberg. 06:25 E vabbè dall’altra parte Conte fa le sue richieste, tra cui il superbonus. 08:25 NonPd e Cinque Stelle: pare che Anche i leghisti siano contro le trivellazioni (!) 10:07 Un grandissimo De Meo (capo Renault), intervistato da Tamburini, ...

