De Ligt | Galetti in esclusiva | “Difficile arrivino alla Juve offerte da 120 milioni”

Leggi su seriea24

(Di domenica 3 luglio 2022) DE– Secondo l’esperto di calciomercato, Rudy, non sarà semplice che qualcuno offra 120di euro per Dentus. “che qualche squadra durante l’attuale sessione di mercato si presenti con una cifra del genere. Il Chelsea, che reputa Decome obiettivo principale, non arriverà mai a quelle cifre, anche perché per poco meno di 50M potrebbero prendere Ake dal Manchester City, un giocatore per cui Tuchel stravede. Realisticamente 80/90sono la cifra massima a cui può tendere lain caso di cessione di Dein questa sessione di mercato. Le parole di Arrivabene sono state chiare: “Impossibile trattenere chi se ne vuole ...