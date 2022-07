Da oggi Sinner non è più una promessa. Batte Alcaraz a Wimbledon ed entra nell’età adulta (Di domenica 3 luglio 2022) Jannik Sinner Batte Alcaraz a Wimbledon in quattro set sul centrale di Wimbledon. Gioca la miglior partita della sua vita. La partita che segna il passaggio dalla gioventù, dall’età della promessa, alla vita da tennista adulto. Il predestinato di cui sempre si è scritto e parlato. Ma che ha vissuto una serie di traversie che sembravano senza fine. Tante le polemiche che hanno accompagnato la sua decisione di abbandonare Riccardo Piatti. Sinner ha mostrato fuori dal campo la stessa solidità che sta mostrando in campo. È stato lungimirante. Ha capito quel di cui aveva bisogno. Prima il coach Vagnozzi poi la scelta di Cahill che affiancherà l’italiano. E oggi taglia il traguardo die quarti di finale a Wimbledon. Traguardo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022) Jannikin quattro set sul cle di. Gioca la miglior partita della sua vita. La partita che segna il passaggio dalla gioventù, dall’età della, alla vita da tennista adulto. Il predestinato di cui sempre si è scritto e parlato. Ma che ha vissuto una serie di traversie che sembravano senza fine. Tante le polemiche che hanno accompagnato la sua decisione di abbandonare Riccardo Piatti.ha mostrato fuori dal campo la stessa solidità che sta mostrando in campo. È stato lungimirante. Ha capito quel di cui aveva bisogno. Prima il coach Vagnozzi poi la scelta di Cahill che affiancherà l’italiano. Etaglia il traguardo die quarti di finale a. Traguardo ...

