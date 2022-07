Copenhagen, spari in un centro commerciale: vittime e feriti | Arrestato un 22enne danese (Di domenica 3 luglio 2022) 'Sono stati sparati diversi colpi', fa sapere la polizia danese, che non esclude la pista terroristica. Il racconto di un testimone: 'Mi sono buttato a terra, ho sentito 15 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 luglio 2022) 'Sono stati sparati diversi colpi', fa sapere la polizia, che non esclude la pista terroristica. Il racconto di un testimone: 'Mi sono buttato a terra, ho sentito 15 ...

Pubblicità

domenicosabell1 : RT @ISentinellidi: #terrorismo a #Copenhagen in un centro commerciale, spari provenienti da più parti. Per #Twitter la priorità pare sia co… - timetunnel62 : RT @StevenGoldME: Copenhagen, spari in un centro commerciale. Pare che qualcuno volesse pagare col POS Steven Gold @StevenGoldME - infoitestero : Copenhagen, spari in un centro commerciale: vittime e feriti | Fermato un sospetto - deer55 : Spari in centro commerciale a Copenaghen #Copenhagen Agenzia ANSA: Spari in centro commerciale a Copenaghen, diver… - StevenGoldME : Copenhagen, spari in un centro commerciale. Pare che qualcuno volesse pagare col POS Steven Gold @StevenGoldME -