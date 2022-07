Classifica Mondiale piloti F1 2022: Charles Leclerc a -43 da Verstappen dopo Silverstone, Perez 2° (Di domenica 3 luglio 2022) Classifica Mondiale piloti F1 2022 1. Max Verstappen (Red Bull) 181 2. Sergio Perez (Red Bull) 147 3. Charles Leclerc (Ferrari) 138 4. Carlos Sainz (Ferrari) 127 5. George Russell (Mercedes) 111 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 93 7. Lando Norris (McLaren) 58 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 9. Esteban Ocon (Alpine) 39 10. Fernando Alonso (Alpine) 28 11. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16 12. Kevin Magnussen (Haas) 16 13. Daniel Ricciardo (McLaren) 15 14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15 15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 17. Mick Schumacher (Haas) 4 18. Alexander Albon (Williams) 3 19. Lance Stroll (Aston Martin) 3 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)F11. Max(Red Bull) 181 2. Sergio(Red Bull) 147 3.(Ferrari) 138 4. Carlos Sainz (Ferrari) 127 5. George Russell (Mercedes) 111 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 93 7. Lando Norris (McLaren) 58 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 9. Esteban Ocon (Alpine) 39 10. Fernando Alonso (Alpine) 28 11. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16 12. Kevin Magnussen (Haas) 16 13. Daniel Ricciardo (McLaren) 15 14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15 15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 17. Mick Schumacher (Haas) 4 18. Alexander Albon (Williams) 3 19. Lance Stroll (Aston Martin) 3 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI

