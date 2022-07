(Di domenica 3 luglio 2022)toglie daigli. Ennesimo tassello del caso, sempre più vicino alla Juve? Gliper il compleanno di Nicolòrischiano di diventare un caso. Nella giornata del suo compleanno, sono molti gliricevuti dal calciatore della Roma. Tra questi quelli di Moise Kean, riportati nelle storie di Instagram. Diverso trattamento per glidi Tammy. Il compagno di squadra ha postato una foto dei due esultanti, senza venire però citato da. Dopo alcune ore il post è scomparso. Ennesimo tassello per il futuro diin bianconero? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CorSport : #Roma, è gelo tra #Zaniolo e #Abraham? L'inglese rimuove gli auguri social - whtylly : RT @CorSport: #Roma, è gelo tra #Zaniolo e #Abraham? L'inglese rimuove gli auguri social - salvione : Roma, è gelo tra Zaniolo e Abraham? L'inglese rimuove gli auguri social - ninoBertolino : RT @CorSport: #Roma, è gelo tra #Zaniolo e #Abraham? L'inglese rimuove gli auguri social - Fprime86 : RT @CorSport: #Roma, è gelo tra #Zaniolo e #Abraham? L'inglese rimuove gli auguri social -

Calcio News 24

toglie dai social gli auguri a Zaniolo. Ennesimo tassello del caso Zaniolo, sempre più vicino alla Juve Gli auguri per il compleanno di Nicolò Zaniolo rischiano di diventare un caso. Nella ...Anche da parte di Moise Kean, attaccante della Juventus e suo amico, e da Tammyche in mattinata ha voluto subito fargli sentire il suo affetto in questo giorno ... Abraham, gelo con Zaniolo: rimossi gli auguri social Abraham toglie dai social gli auguri a Zaniolo. Ennesimo tassello del caso Zaniolo, sempre più vicino alla Juve Gli auguri per il compleanno di Nicolò Zaniolo rischiano di diventare un caso. Nella gi ...Ieri mattina il centravanti aveva pubblicato una storia Instagram per augurare buon compleanno al suo compagno di squadra. Post non ricondiviso dal festeggiato e cancellato dall'inglese ...