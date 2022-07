Wimbledon 2022 | Nadal batte Sonego e va agli ottavi

(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) - RafaLorenzonel terzo turno del singolare maschile di. Lo spagnolo, numero 2 del tabellone, supera l'azzurro (27 del seeding) per 6-1, 6-2, 6-4 in 2h04'. Il match non ha storia nei primi 2 parziali e si accende solo nella terza frazione. Sul 4-4,subisce il break che consente adi allungare. L'iberico chiude al primo match point e vola, dove affronterà l'olandese Botic van de Zandschulp.

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - SkySport : A #Wimbledon c'è #NadalSonego, ma anche un'imperdibile #TsitsipasKyrgios: il programma da sogno di oggi su Sky… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - RaiNews : Dura 2 ore e 3 minuti l’incontro, sul campo centrale di Wimbledon. Il campione spagnolo ha lasciato pochi spazi al… - Sport_Fair : #Sonego ko a #wimbledon22 #Nadal vola agli ottavi di finale -

Se la prima volta che incontri Rafa Nadal lo fai al terzo turno di uno Slam, beh, rischi che sia un'esperienza indimenticabile. Il Lorenzo Sonego meno in palla del torneo incrocia il miglior Nadal ...21.52 Rafael Nadal vola agli ottavi di finale contro Botic van de Zandschulp! Lezione di tennis per più di un'ora dello spagnolo che vince 6 - 1 6 - 2 6 - 4 contro Lorenzo Sonego, vulcanico e ...Partita senza storia con lo spagnolo che batte il tennista azzurro in tre set per 6-1, 6-2, 6-4 in due ore e sei minuti ...Rafael Nadal come raramente lo si è visto, nel contesto del terzo turno di Wimbledon 2022. Il tennista spagnolo, infatti, visibilmente infastidito nei confronti dell'italiano Lorenzo Sonego, ha chiama ...