UFFICIALE – Addio in casa Napoli: c’è la firma con la nuova squadra (Di sabato 2 luglio 2022) Il Napoli resta molto attivo sul mercato in questa sessione anche per quanto riguarda quello in uscita. È arrivata, infatti, l’ufficialità del trasferimento di Zinedine Machach: l’ex giocatore del Napoli è passato a titolo definitivo all’Ionikos Nikeas, squadra che milita nel massimo campionato greco. Zinédine Machach (Photo by Leonhard Simon/Getty Images) Machach è arrivato a Napoli nell’estate del 2018, ma non ha mai vestito la maglia azzurra in un match UFFICIALE. Dal suo arrivo, il centrocampista algerino è stato mandato più volte in prestito in giro per l’Europa ma non ha mai trovato la continuità necessaria per esplodere. Zinedine Machach riparte ora dalla Grecia, per provare a rilanciarsi. Di seguito il comunicato dell’Ionikos Nikeas: “Da Napoli, a Neapoli…Ionikos ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Ilresta molto attivo sul mercato in questa sessione anche per quanto riguarda quello in uscita. È arrivata, infatti, l’ufficialità del trasferimento di Zinedine Machach: l’ex giocatore delè passato a titolo definitivo all’Ionikos Nikeas,che milita nel massimo campionato greco. Zinédine Machach (Photo by Leonhard Simon/Getty Images) Machach è arrivato anell’estate del 2018, ma non ha mai vestito la maglia azzurra in un match. Dal suo arrivo, il centrocampista algerino è stato mandato più volte in prestito in giro per l’Europa ma non ha mai trovato la continuità necessaria per esplodere. Zinedine Machach riparte ora dalla Grecia, per provare a rilanciarsi. Di seguito il comunicato dell’Ionikos Nikeas: “Da, a Neapoli…Ionikos ...

DiMarzio : #SerieA I @juventusfc: il saluto ufficiale a Paulo #Dybala - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Machach saluta il Napoli: zero presenze in 4 anni ??? - BorgheseTomas : RT @AlessandroMagg4: Dopo sei anni e sette trofei conquistati, il lungo americano chiude l'avventura in maglia biancorossa #olimpiamilano h… - BFCNews1909 : #Hickey a un passo dall’addio ufficiale #Bologna - sportli26181512 : Olympiacos, UFFICIALE: preso Vrsaljko: L'ex Genoa, Sassuolo e Inter Sime Vrsaljko riparte dall'Olympiakos. Dopo l'a… -