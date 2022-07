Tommasi: «Mi manca il derby veronese tra Hellas e Chievo» (Di sabato 2 luglio 2022) . Le dichiarazioni del neo sindaco Damiano Tommasi, nuovo sindaco di Verona, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. CANDIDATURA A SINDACO – «L’idea è nata da un gruppo di persone impegnate politicamente in città. Me lo chiesero già nel 2017, ma ero all’Aic. Poi ne abbiamo riparlato. Non c’era un partito, ma il progetto di una coalizione forte con uno spirito associativo e valori condivisi. C’è stata una congiuntura favorevole, la candidatura era una novità. Ma siamo stati credibili». BENTEGODI – «Lo stadio è inadeguato e un pensiero va fatto. Bisogna reperire risorse e pensare a riqualificare il quartiere stadio. Bisogna investire nelle strutture». Chievo – «Mi manca tanto il derby veronese. La perdita del Chievo è stato un brutto colpo per la città. L’impegno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) . Le dichiarazioni del neo sindaco Damiano, nuovo sindaco di Verona, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. CANDIDATURA A SINDACO – «L’idea è nata da un gruppo di persone impegnate politicamente in città. Me lo chiesero già nel 2017, ma ero all’Aic. Poi ne abbiamo riparlato. Non c’era un partito, ma il progetto di una coalizione forte con uno spirito associativo e valori condivisi. C’è stata una congiuntura favorevole, la candidatura era una novità. Ma siamo stati credibili». BENTEGODI – «Lo stadio è inadeguato e un pensiero va fatto. Bisogna reperire risorse e pensare a riqualificare il quartiere stadio. Bisogna investire nelle strutture».– «Mitanto il. La perdita delè stato un brutto colpo per la città. L’impegno ...

Romano Prodi sventola l'Ulivo ... secondo il modello veronese di Damiano Tommasi. Questo dei problemi della gente è un vecchio ritornello che, peraltro, manca della seconda ineludibile parte: le ricette necessarie per realizzare una ...

Il Pd esulta senza vincere: i numeri veri lo inchiodano Certo manca ancora un anno all'appuntamento elettorale e tutto può ancora succedere. Però la ... I tre sindaci del "campo largo" Damiano Tommasi (Verona), Michele Guerra (Parma) e Katia Tarasconi(...

Verona, Domenico Pompili sarà il nuovo vescovo: a giorni l'ufficilità Manca il «timbro» del Vaticano ma il nome del successore di Zenti, che ha raggiunto il limite d'età dei 75 anni, viene dato per scontato. Romano, 59 anni, Pompili è il presule di Rieti. La passione pe ...