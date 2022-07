M5s, Conte: “Scissione così non si coltiva in poche ore. Se c’è Draghi dietro? Ne parlerò con lui lunedì” – Video (Di sabato 2 luglio 2022) “Una Scissione così non si viene realizzata in poche ore, sicuramente era già da un po’ che veniva coltivata un’azienda personale al di fuori della linea politica del Movimento 5 stelle”. così Giuseppe Conte a un evento di AreaDem, a Cortona, parlando della Scissione interna al Movimento. “Se c’è Draghi dietro la Scissione? Ne parlerò con lui, lunedì”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) “Unanon si viene realizzata inore, sicuramente era già da un po’ che venivata un’azienda personale al di fuori della linea politica del Movimento 5 stelle”.Giuseppea un evento di AreaDem, a Cortona, parlando dellainterna al Movimento. “Se c’èla? Necon lui,”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

