LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Lucrezia Magistris d'oro e d'argento nel sollevamento pesi! All'Italia il primo set nella semifinale di pallavolo femminile (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA SABATO 2 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 14:26 pallavolo – Attacco vincente di Perinelli e primo SET ITALIA! 25-19 in favore delle azzurre, che chiudono la prima frazione nonostante il tentativo di rimonta spagnolo. 14:24 pallavolo – La Spagna prova a rientrare nel finale di primo set. Qualche disattenzione delle azzurre e tre muri punto delle iberiche, punteggio che recita 22-18 Italia. 14:22 CICLISMO – In netta superiorità numerica i francesi provano l'assalto al podio con scatti e contro scatti. Penhoet tra i più attivi. 14:20 TIRO A SEGNO – Conclusa anche la finalissima della prova a squadre mista della carabina 10 metri. Oro Francia, che ...

