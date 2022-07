Incendio a Busto Arsizio | Vigili del fuoco salvano due persone

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 2 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Idelhanno salvato dueda unin casa a. L’in appartamento è scoppiato questa notte all’una in via Don Mario Belloli a. Per cause in corso di accertamento, un appartamento al terzo piano di uno stabile è stato interessato da unin appartamento ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.