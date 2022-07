Il corsivo “piace” anche a Maurizio Costanzo: “Mi ha molto divertito…”. E suggerisce a Draghi di parlarlo: “Se dia ‘na mossa” (Di sabato 2 luglio 2022) anche Maurizio Costanzo è “fan” del “corsivo”, il nuovo modo di parlare che spopola tra i giovani lanciato dalla “prof” di TikTok, la 19enne Elisa Esposito. “Questa ragazzina che parla in corsivo io l’ho vista in tv, mi ha molto divertito e preferisco vedere lei che parla in corsivo che un ragioniere che parla normale”, ha detto Costanzo durante il suo programma su R101, “Facciamo finta che“. “Viva la faccia di quella ragazzina che parlando in corsivo mi ha regalato una diversità, una sgrammaticatura. C’è bisogno di sgrammaticature, altrimenti moriamo nella noia del normale”. Collegato in trasmissione anche il professore Raffaele Morelli che ha condiviso il pensiero sulla normalità di Costanzo: “Questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022)è “fan” del “”, il nuovo modo di parlare che spopola tra i giovani lanciato dalla “prof” di TikTok, la 19enne Elisa Esposito. “Questa ragazzina che parla inio l’ho vista in tv, mi hadivertito e preferisco vedere lei che parla inche un ragioniere che parla normale”, ha dettodurante il suo programma su R101, “Facciamo finta che“. “Viva la faccia di quella ragazzina che parlando inmi ha regalato una diversità, una sgrammaticatura. C’è bisogno di sgrammaticature, altrimenti moriamo nella noia del normale”. Collegato in trasmissioneil professore Raffaele Morelli che ha condiviso il pensiero sulla normalità di: “Questo ...

