GP Inghilterra: Carlos Sainz conquista la pole avanti a Verstappen (Di sabato 2 luglio 2022) Le qualifiche del GP d'Inghilterra hanno tenuto in serbo diversi colpi di scena. Sull'asfalto bagnato di Silversone è stato Carlos Sainz (Ferrari) a conquistare la pole position avanti a Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc sull'altra Ferrari. La pista, nonostante le difficoltà iniziali, nel Q3 è andata migliorando sempre più al punto che fino L'articolo proviene da Webmagazine24.

