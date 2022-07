(Di sabato 2 luglio 2022) Ilfa sul serio, si è capito fin da subito, dal mercato non solo giocatori per la salvezza,pronto a portare in rosaPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I tifosi delimpazziranno alla notizia, il bello è che è tutto vero, lo stesso Adrianonon ne Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Dhhxux4 : @DiMarzio @ACMonza @SassuoloUS @FCBarcelona Galliani impazzito - asrsupporter : Ahahahahah Galliani impazzito -

Sport News.eu

...dopo aver impattato alla fine del terzo quarto è scivolata letteralmente fuori dal Forum, ... Tanti ex da Cinciarini a Brooks, il senatore, e tanti calciatori, le lucine dei telefonini,......dopo aver impattato alla fine del terzo quarto è scivolata letteralmente fuori dal Forum, ... Tanti ex da Cinciarini a Brooks, il senatore, e tanti calciatori, le lucine dei telefonini,... Galliani impazzito! Chiama Dybala ed Icardi per il suo Monza Si pensa ad un prestito oneroso con ingaggio condiviso e Wanda in un programma Mediaset. Ieri Silvio Berlusconi ha parlato del sogno Icardi per il Monza neo promosso in Serie A. Un’enormità che però p ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...