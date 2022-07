Estate 2022 a Latina: pubblicato il bando per la rassegna di eventi (Di sabato 2 luglio 2022) Latina – Per l’Estate del novantesimo anniversario della Fondazione di Latina, l’Amministrazione ha deciso di dare continuità nel garantire l’espressione artistica delle realtà culturali, istituzionali, associative e imprenditoriali, attraverso una rassegna di eventi da tenersi nel periodo luglio-settembre all’interno dei Giardini del Palazzo Comunale, come già avvenuto negli anni passati. L’obiettivo è offrire uno spazio dove poter esprimere i progetti artistici delle realtà del capoluogo e del territorio circostante, oltre a quelle provenienti anche dal resto del territorio nazionale, attraverso l’erogazione di alcuni servizi messi a disposizione dall’Ente: palco, service audio e 190 posti a sedere. Per partecipare alla rassegna e chiedere l’inserimento della propria proposta ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 2 luglio 2022)– Per l’del novantesimo anniversario della Fondazione di, l’Amministrazione ha deciso di dare continuità nel garantire l’espressione artistica delle realtà culturali, istituzionali, associative e imprenditoriali, attraverso unadida tenersi nel periodo luglio-settembre all’interno dei Giardini del Palazzo Comunale, come già avvenuto negli anni passati. L’obiettivo è offrire uno spazio dove poter esprimere i progetti artistici delle realtà del capoluogo e del territorio circostante, oltre a quelle provenienti anche dal resto del territorio nazionale, attraverso l’erogazione di alcuni servizi messi a disposizione dall’Ente: palco, service audio e 190 posti a sedere. Per partecipare allae chiedere l’inserimento della propria proposta ...

Mahmood_Music : MENO DI UNA SETTIMANA PER IL SUMMER TOUR ?? ?? - fattoquotidiano : Autonoleggi, un’estate di prezzi alle stelle: per una Panda in Sicilia e Sardegna fino a 200 euro al giorno. Ecco d… - TgrRai : 'L'amicizia e' una cosa seria'. contro l'abbandono degli animali in estate. Una campagna della @poliziadistato per… - zizionice : RT @SecolodItalia1: I balneari avvertono Draghi: “Dopo l’estate pronti a scendere in piazza in 50mila contro gli espropri” - ItalicaTestudo : RT @SecolodItalia1: I balneari avvertono Draghi: “Dopo l’estate pronti a scendere in piazza in 50mila contro gli espropri” -