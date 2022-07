Draghi-Conte | lunedì l' incontro Il capo M5S | Fiducia in lui? Valuteremo se restare

Pubblicità

fattoquotidiano : Governo. Draghi si autoelogia e fa il furbo su Grillo. Smentisce i 'messaggini' ma sorvola sulle telefonate… - davidallegranti : Draghi: 'Non ho mai fatto queste dichiarazioni [su Conte]. Mi dicono che ci sono dei riscontri oggettivi: beh, vedi… - AlbertoAirola : Dopo il comportamento ambiguo di #Draghi nei cfr di @GiuseppeConteIT , nel mio ruolo di portavoce, non posso che m… - alexdpl76 : RT @Giorgiolaporta: E arriva #Mattarella a #Invitalia, nipote di Sergio, al posto di #Arcuri, voluto da #Conte, seguito da #Draghi, che al… - gianluigidellac : Sospetti di Conte su Draghi: chi c’è dietro la scissione? Ma Travaglio naturalmente!???????? -

In questa estate torrida i rapporti tra Marioe Giuseppesono a un punto tale di freddezza che non può bastare una telefonata di pochi minuti per ultimare quel chiarimento che, per il ...... mettono insieme un pandemonio al qualeè costretto a rispondere. Che l'uomo di Goldman Sachs e degli americani si debba poi misurare con Grillo, con Travaglio e il "imbronciato", ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lunedì l’incontro. Palazzo Chigi studia le misure per la «pace». Tre giorni fa il sociologo De Masi ha dichiarato che Draghi avrebbe chiesto a Grillo di rimuovere Conte dal M5S ...