Cosa dicono i primi veri sondaggi che misurano “Insieme per il Futuro”, la nuova formazione di Luigi Di Maio (Di sabato 2 luglio 2022) “Insieme per il Futuro” di Luigi Di Maio partirebbe con il 2,3%. A dichiararlo i sondaggi politici di Ipsos, illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Un buon inizio, dunque, per la nuova formazione dell’ex pentastellato. Numeri che, da quanto dimostrato, andrebbero decisamente a penalizzare proprio il Movimento 5 stelle, che si aggirerebbe intorno al 12,1% con un calo dell’1,6% dopo l’abbandono del ministro degli Esteri. “I cambiamenti di maggior rilievo – si legge – riguardano il M5S che si attesta al 12,1%, in calo di 1,6% a seguito dell’uscita di Di Maio la cui neonata formazione è accreditata del 2,3%. Sommando i due dati si ottiene un valore superiore alla stima del M5s di fine maggio, a conferma che ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) “per il” diDipartirebbe con il 2,3%. A dichiararlo ipolitici di Ipsos, illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Un buon inizio, dunque, per ladell’ex pentastellato. Numeri che, da quanto dimostrato, andrebbero decisamente a penalizzare proprio il Movimento 5 stelle, che si aggirerebbe intorno al 12,1% con un calo dell’1,6% dopo l’abbandono del ministro degli Esteri. “I cambiamenti di maggior rilievo – si legge – riguardano il M5S che si attesta al 12,1%, in calo di 1,6% a seguito dell’uscita di Dila cui neonataè accreditata del 2,3%. Sommando i due dati si ottiene un valore superiore alla stima del M5s di fine maggio, a conferma che ...

