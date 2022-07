Chiara Ferragni e Fedez in attesa del terzo figlio? Le teorie del web

(Di sabato 2 luglio 2022)in arrivo per? Sono bastati alcune immagini pubblicate negli ultimi giorni a scatenare ledel web di una possibile gravidanza di. L’influencer e suo maritosono indel? In tanti se lo stanno domandando e ipotizzano possano esserci buone probabilità. Non è L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

CarloVerdelli : Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma n… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - IlContiAndrea : Chiara Ferragni la vera star #LoveMi - Aleru004 : RT @YUKIMENDOBOKE: Io comunque se incontrassi Chiara ferragni e Fedez la foto non la vorrei fare con loro ma con Leone e Vittoria che sono… - ohchebelca : più giorgia soleri e chiara ferragni nel mondo -

Today.it

Lo dice lei stessa: "io ecosa c'è dopo" Ed è bufera social perché l'influencer dice di contattare Simona per chiederle consigli in vista della sua partecipazione alla co - conduzione di Sanremo 2023 . Ad ...Il mestiere del nuovo millennio: fare polemica. Ce n'è sempre una e oggi tocca al cachet diper Sanremo 2023 . Che non sarebbe poi così alto, considerando che sono due serate, ma ci sono i soliti polemizzatori che avrebbero da ridire anche sechiedesse diecimila euro, ... Chiara Ferragni risponde all'autore del suo ritratto: la reazione in un video Spuntano delle teorie sul web che parlano di una presunta gravidanza per Chiara Ferragni. L'influencer e il rapper aspettano il terzo figlioIl look rosa ispirato alla mitica Barbie domina fra le star internazionali: ecco alcuni outfit da Chiara Ferragni a Megan Fox.