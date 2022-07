Chi fermerà l’Inter? Marotta scatenato piazza il quarto colpo (Di sabato 2 luglio 2022) l’Inter è decisa a riprendersi lo scudetto nella prossima stagione, nonostante i problemi di debiti e la necessità di chiudere il mercato in attivo, la società nerazzurra continua a collezionare acquisti con ingaggi milionari. l’Inter ha già chiuso Lukaku in prestito dal Chelsea per 8 milioni di euro, a cui si aggiunge un ingaggio da 8,5 milioni di euro a stagione ma che al lordo non sono raddoppiati grazie al decreto crescita. Poi c’è l’acquisto di Onana che percepisce 3 milioni di euro a stagione. Asllani dell’Empoli guadagnerà ‘solo’ 800 mila euro a stagione. L’ultimo colpo ufficiale in casa Inter è Mkhitaryan che firmerà un biennale a circa 4,5 milioni di euro a stagione. Inter da scudetto In casa Inter si sogna ancora l’acquisto di Dybala, che solo per il momento è stato messo in standby. L’argentino è conteso anche dal Milan, ma ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 luglio 2022)è decisa a riprendersi lo scudetto nella prossima stagione, nonostante i problemi di debiti e la necessità di chiudere il mercato in attivo, la società nerazzurra continua a collezionare acquisti con ingaggi milionari.ha già chiuso Lukaku in prestito dal Chelsea per 8 milioni di euro, a cui si aggiunge un ingaggio da 8,5 milioni di euro a stagione ma che al lordo non sono raddoppiati grazie al decreto crescita. Poi c’è l’acquisto di Onana che percepisce 3 milioni di euro a stagione. Asllani dell’Empoli guadagnerà ‘solo’ 800 mila euro a stagione. L’ultimoufficiale in casa Inter è Mkhitaryan che firmerà un biennale a circa 4,5 milioni di euro a stagione. Inter da scudetto In casa Inter si sogna ancora l’acquisto di Dybala, che solo per il momento è stato messo in standby. L’argentino è conteso anche dal Milan, ma ...

