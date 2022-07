Cesare Cremonini | stasera la festa finale del suo tour a Imola

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 2 luglio 2022) Attesi oltre 70.000 spettatoriper l’eventodelnegli stadi diall’Autodromo diThe last dance. Si chiude oggi con il grande evento all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di, insieme ad oltre 70.000 spettatori, ilstadi 2022 di. Un luogo iconico per la musica e per lo sport per uno show unico in Italia: non solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo che pone al centro e valorizza la grande personalità dicome performer e musicista.l’attodelStadi 2022, un raduno che porterà per la prima volta la ...