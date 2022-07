WhatsApp, un avatar potrà rispondere alle videochiamate (Di venerdì 1 luglio 2022) Direzione metaverso. La novità arriva da WhatsApp, client di messaggistica controllato da Meta: ben presto, secondo il sito specializzato WABetaInfo, potremo far rispondere alle videochiamate in arrivo un avatar al posto nostro. Si... Leggi su europa.today (Di venerdì 1 luglio 2022) Direzione metaverso. La novità arriva da, client di messaggistica controllato da Meta: ben presto, secondo il sito specializzato WABetaInfo, potremo farin arrivo unal posto nostro. Si...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Presto potremo far rispondere alle videochiamate in arrivo su WhatsApp un avatar al posto nostro. Si tratta di una… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Presto potremo far rispondere alle videochiamate in arrivo su WhatsApp un avatar al posto nostro. Si tratta di una funzio… - 1italiano1 : WhatsApp, un avatar potrebbe rispondere alle videochiamate. Funzione sperimentale, volto riproduce in sincrono quel… - annmavi : RT @ansa_tecnologia: WhatsApp, un avatar potrebbe rispondere alle videochiamate. Funzione sperimentale, volto riproduce in sincrono quello… - ansa_tecnologia : WhatsApp, un avatar potrebbe rispondere alle videochiamate. Funzione sperimentale, volto riproduce in sincrono quel… -