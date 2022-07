Verso la nuova stagione: con il Salerno Basket ’92… Nasce un Sorriso! (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una frase, un auspicio, un dato di fatto quando si taglia il nastro di una nuova stagione. Nasce un Sorriso è soprattutto anche il nuovo main partner del Salerno Basket ’92 del patron Angela Somma, che ha siglato l’accordo per la prossima stagione in vigore da oggi con la cooperativa sociale che ha sede a Potenza ma opera in tutto lo Stivale. Nel campionato di Serie B 2022/23, dunque, la squadra si chiamerà Nasce un Sorriso Salerno ’92. “Il sorriso dovrà perdurare per tutto l’anno cestistico, con la speranza di ottenere i risultati mirati – dice Nicola Becce, presidente del nuovo sponsor delle granatine – Con la mia amica Angela c’è stato una sorta di innamoramento un anno fa. Non avevo mai visto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Una frase, un auspicio, un dato di fatto quando si taglia il nastro di unaun Sorriso è soprattutto anche il nuovo main partner del’92 del patron Angela Somma, che ha siglato l’accordo per la prossimain vigore da oggi con la cooperativa sociale che ha sede a Potenza ma opera in tutto lo Stivale. Nel campionato di Serie B 2022/23, dunque, la squadra si chiameràun Sorriso’92. “Il sorriso dovrà perdurare per tutto l’anno cestistico, con la speranza di ottenere i risultati mirati – dice Nicola Becce, presidente del nuovo sponsor delle granatine – Con la mia amica Angela c’è stato una sorta di innamoramento un anno fa. Non avevo mai visto ...

