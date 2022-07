Vaiolo scimmie | allarme Oms | in Europa casi triplicati in due settimane

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 1 luglio 2022) "L'Oms continua a valutare il rischio didellenella regione europea come elevato, data la continua minaccia per la salute pubblica e la rapida espansione della malattia, con continue sfide che ostacolano la nostra risposta e con ulteriorisegnalati tra donne e figli". E' l'lanciato dal Direttore Regionale dell'Oms per l', Hans Henri P. Kluge, che sottolinea di aver "intensificato gli appelli ai governi e alla società civile per intensificare gli sforzi nelle prossimee nei prossimi mesi al fine di impedire che ildellesi stabilisca nell'area geografica. Un'azione urgente e coordinata è fondamentale se vogliamo invertire la diffusione in corso di questa malattia", avverte. L'Ufficio regionale ...