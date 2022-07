Ultime Notizie – Turismo, Garibaldi (Enit): “Felici di aver accolto il forum Global Youth e valorizzato i nostri giovani” (Di venerdì 1 luglio 2022) “Siamo veramente Felici di aver accolto questo forum e di poter collaborare con Unwto, di poter valorizzare i nostri giovani, valorizzare le loro idee e valorizzare di conseguenza la nostra Italia agli occhi dei giovani venuti da tutto il mondo”. Così Roberta Garibaldi, ad Enit, presente all’Hotel Hilton Sorrento Palace di Sorrento in occasione del Global Youth Tourism, il primo summit mondiale rivolto ai giovani del mondo per confrontarsi alla pari con le istituzioni sui temi del Turismo e della sostenibilità con lo sguardo rivolto al futuro. “Le ricerche – ha detto Garibaldi – ci mostrano l’Italia come secondo Paese più desiderato in tutta Europa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) “Siamo veramentediquestoe di poter collaborare con Unwto, di poter valorizzare i, valorizzare le loro idee e valorizzare di conseguenza la nostra Italia agli occhi deivenuti da tutto il mondo”. Così Roberta, ad, presente all’Hotel Hilton Sorrento Palace di Sorrento in occasione delTourism, il primo summit mondiale rivolto aidel mondo per confrontarsi alla pari con le istituzioni sui temi dele della sostenibilità con lo sguardo rivolto al futuro. “Le ricerche – ha detto– ci mostrano l’Italia come secondo Paese più desiderato in tutta Europa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - VesuvioLive : Bagnoli, presentate le gare per la bonifica: via l’inquinamento da suolo e mare - RedazioneDedalo : Roma – Concorso per Dsga facenti funzione, esclusi i “senza titolo” - Rojname_com : Sanità e covid, De Luca al governo: 'Fa poco e niente. Roma non esiste' -