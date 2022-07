Pubblicità

V94Valerio : RT @putino: Il servizio di emergenza statale dell'Ucraina riferisce che a seguito del bombardamento di un centro commerciale a Kremenchuk,… - infoitinterno : Ucraina, Servizio Emergenze Nazionale: 'A Odessa 21 morti e 38 feriti, tra cui 6 bambini' - lifestyleblogit : Ucraina, Servizio Emergenze Nazionale: 'A Odessa 21 morti e 38 feriti, tra cui 6 bambini' - - italiaserait : Ucraina, Servizio Emergenze Nazionale: “A Odessa 21 morti e 38 feriti, tra cui 6 bambini” - ledicoladelsud : Ucraina, Servizio Emergenze Nazionale: “A Odessa 21 morti e 38 feriti, tra cui 6 bambini” -

RaiNews

... nell'meridionale - che ha ucciso almeno 19 civili - definendo 'cinico e disumano'. 'Il ... Lo riferisce ilstampa del Cremlino. 'I leader hanno discusso in dettaglio le questioni di ...... per le politiche editoriali percepite come filorusse e accusati daldi sicurezza ucraino (Sluba Bezpeky Ukraïny " Sbu) di condurre una "guerra dell'informazione" contro l'. Il ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 118 (Adnkronos) – “Nel grattacielo colpito dal razzo, per fortuna, non tutti gli appartamenti erano abitati. I residenti erano circa 150 – 200 persone. Di queste, 21 persone sono morte, 16 a causa dell’at ...Kiev con la Ue. Non come risarcimento di guerra, ma come un investimento sul futuro. Il futuro di un Paese non solo in pace ma fortemente strutturato sul piano democratico.