Tormentoni 2022, ecco chi c'è in testa. Il vintage trionfa e il reggaeton resta in panchina. Oltre 50 brani in gara

La gara dei Tormentoni è ufficialmente aperta e quest'anno sembra esserci un (piacevole) sovraffollamento. Sono Oltre 50 i brani in corsa per la corona di "Tormentone 2022" a fine estate. In attesa dei due eventi che certificheranno il vincitore (Power Hits Estate di RTL 102.5 il 31 agosto e i Music Awards su Rai Uno il 9 e 10 settembre) le classifiche parlano chiaro. Sia in radio che nella classifica FIMI e Top 50 di Spotify sembra non ci sia gara per "La dolce vita" di Fedez con Mara Sattei e Tananai. Il brano è "esploso" da subito e ha preso la rincorsa. Tananai, tra l'altro, gareggia anche da solista con il nuovo brano "Pasta". Seguono a ruota i Pinguini Tattici Nucleari con "Giovani Wannabe", Elisa con "Litoranea", Marco Mengoni con "No stress". I Boomdabash con Annalisa e la loro ...

