Roma, Svilar è sbarcato a Fiumicino: subito a Trigoria per la firma del contratto (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma - Mile Svilar è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Roma. Il portiere ormai ex Benfica questa mattina alle 9.30 è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino : il ventiduenne ha posato per le ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 luglio 2022)- Mileè pronto a cominciare la sua nuova avventura alla. Il portiere ormai ex Benfica questa mattina alle 9.30 èall'aeroporto di: il ventiduenne ha posato per le ...

DiMarzio : .@OfficialASRoma: Mile #Svilar è arrivato in città per le visite mediche e la firma #SerieA #calciomercato - AliprandiJacopo : ?? ???? Mile #Svilar è sbarcato a Fiumicino: comincia la sua nuova avventura alla Roma come vice di Rui Patricio. L’e… - Lil77Gen : RT @Glongari: #Roma è arrivato dal #Benfica Mile #Svilar. Sarà il vice Rui Patricio ?? @Fra__Tringali - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ??APRITI CELIK?? Acquista la tua copia a 1€ ?? - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@OfficialASRoma: Mile #Svilar è arrivato in città per le visite mediche e la firma #SerieA #calciomercato -