“Noi 2” su Rai1 non ci sarà | perché il no alla nuova stagione del remake italiano di “This Is Us”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 1 luglio 2022) “Noi 2” sunon ci: ladeldi “Is Us” ha ricevuto un no! Ebbene sì, pare che la saga familiare con protagonisti i Pierò non sia riuscita ad ottenere buoni margini di ascolto. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo: quale sarebbe potuta essere la trama, dove trovare la primadella produzione ed il cast.“Noi 2” non ci: la saga familiare con protagonisti i Pierò non è riuscita a superare la prova degli ascolti. Purtroppo la serie si è fermata dopo una sola, a fronte delle sei di “Is Us” di cui è il. Per come era stata inizialmente pensata, la produzione non sembrava dovesse ...