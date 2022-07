“Ma che grande minc***”. Gelo e imbarazzo a Canale 5 per l’incredibile frase che piomba in diretta (Di venerdì 1 luglio 2022) Morning News, parolaccia nel programma di Simona Branchetti e immediatamente cala il Gelo in tutto lo studio. Nessuno ovviamente poteva aspettarsi un’uscita del genere da parte dell’ospite e non è stato possibile nemmeno bippare quell’affermazione, giunta in piena diretta e senza che ci potesse essere un intervento della redazione. La padrona di casa non se l’aspettava minimamente ed è apparsa molto ‘scossa’ dall’accaduto. A tal punto che è stata poi costretta a dire qualcosa anche verso il pubblico. Morning News, parolaccia nel programma di Simona Branchetti e i telespettatori sono rimasti stupiti, così come la conduttrice televisiva. Si stava discutendo di uno dei temi più popolari in quest’ultimo periodo, che ha scatenato polemiche e critiche in tutta Italia. Tra l’altro, era presente nello studio Mediaset anche la protagonista di una moda ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Morning News, parolaccia nel programma di Simona Branchetti e immediatamente cala ilin tutto lo studio. Nessuno ovviamente poteva aspettarsi un’uscita del genere da parte dell’ospite e non è stato possibile nemmeno bippare quell’affermazione, giunta in pienae senza che ci potesse essere un intervento della redazione. La padrona di casa non se l’aspettava minimamente ed è apparsa molto ‘scossa’ dall’accaduto. A tal punto che è stata poi costretta a dire qualcosa anche verso il pubblico. Morning News, parolaccia nel programma di Simona Branchetti e i telespettatori sono rimasti stupiti, così come la conduttrice televisiva. Si stava discutendo di uno dei temi più popolari in quest’ultimo periodo, che ha scatenato polemiche e critiche in tutta Italia. Tra l’altro, era presente nello studio Mediaset anche la protagonista di una moda ...

Pubblicità

reportrai3 : Non abituiamoci alle immagini di guerra, alle immagini della morte, della sofferenza, dei volti di chi ha perso pas… - AnnaSerturini : “Che lavoro vuoi fare da grande?” “L?A? ?C?A?L?C?I?A?T?R?I?C?E?” Per le bambine di ieri e di oggi. Per chi ci ha… - angelomangiante : Un onore intervistare live a @SkySport un fenomeno come @greg_palt 4 medaglie al mondiale di Budapest, il record d… - NinaRicci_us : @Affaritaliani Mi fanno pena queste ragazze che devono ricorrere alla mercificazione del corpo banalizzando allo s… - RoxLory : RT @CaYaLoP: Quando hanno visto che neanche gli imbecilli ci credevano,è sparito il #vaiolodellescimmie Infatti ci stanno riprovando con il… -