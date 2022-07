LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria/Timbretti quinti nella Finale dei 10 metri sincro mixed, oro alla Cina (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.51 Il podio, quindi, composto da Cina, Ucraina e Stati Uniti. Italia quinta che ottiene il miglior punteggio di sempre in un Mondiale in questa specialità. 19.50 Sereda/Lyskun chiudono alla grande la loro gara con 317.01 ed è argento Ucraina davanti agli Usa. Oro alla Cina, bene l’Italia in quinta posizione. 19.49 I cubani Ramos/Garcia concludono con 263.91 alle spalle dell’Italia che male che vada sarà quinta. 19.47 Gli americani Tyler/Schnell concludono molto bene e ottengono lo score di 315.90 e andranno a medaglia. 19.47 I tedeschi Wassen/Massenberg chiudono con 286.38. 19.45 Jodoin di ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto dredazione di OA Sport. 19.51 Il podio, quindi, composto da, Ucraina e Stati Uniti. Italia quinta che ottiene il miglior punteggio di sempre in un Mondiale in questa specialità. 19.50 Sereda/Lyskun chiudonogrande la loro gara con 317.01 ed è argento Ucraina davanti agli Usa. Oro, bene l’Italia in quinta posizione. 19.49 I cubani Ramos/Garcia concludono con 263.91 alle spalle dell’Italia che male che vada sarà quinta. 19.47 Gli americani Tyler/Schnell concludono molto bene e ottengono lo score di 315.90 e andranno a medaglia. 19.47 I tedeschi Wassen/Massenberg chiudono con 286.38. 19.45di ...

