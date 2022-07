LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani per stupire anche dai 3 metri (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il programma di gare in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Mondiali 2022 di Tuffi. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) si appresta a vivere un day-6 per questa specialità in cui le emozioni non mancheranno, augurandoci che gli azzurri sappiano ottenere dei riscontri confortanti. Si salire sul trampolino dei tre metri alle ore 10.00 con i preliminari della gara femminile. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi avranno come obiettivo l’ingresso nella semifinale dalle ore 16.00. Un target non facile per il LIVEllo messo in mostra nel corso di questa rassegna iridata. Se si ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il programma di gare in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alladella sesta giornata di gare deidi. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) si appresta a vivere un day-6 per questa specialità in cui le emozioni non mranno, augurandoci che gli azzurri sappiano ottenere dei riscontri confortanti. Si salire sul trampolino dei trealle ore 10.00 con i preliminari della gara femminile.ed Elena Bertocchi avranno come obiettivo l’ingresso nella semifinale dalle ore 16.00. Un target non facile per illlo messo in mostra nel corso di questa rassegna iridata. Se si ...

