LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani a caccia della semifinale dai 3 metri, Bertocchi rinuncia (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.33 Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) si appresta a vivere un day-6 per questa specialità in cui le emozioni non mancheranno, augurandoci che gli azzurri sappiano ottenere dei riscontri confortanti. 09.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Mondiali 2022 di Tuffi. Come seguire il programma di gare in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Mondiali 2022 di Tuffi. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) si appresta a vivere un day-6 per questa specialità in cui le emozioni non mancheranno, augurandoci che gli azzurri ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.33 Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) si appresta a vivere un day-6 per questa specialità in cui le emozioni non mancheranno, augurandoci che gli azzurri sappiano ottenere dei riscontri confortanti. 09.30 Buongiorno e bentrovati allasesta giornata di gare deidi. Come seguire il programma di gare in tv/streaming Buongiorno e bentrovati allasesta giornata di gare deidi. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) si appresta a vivere un day-6 per questa specialità in cui le emozioni non mancheranno, augurandoci che gli azzurri ...

