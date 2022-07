LIVE Italia-Corea del Sud 1-1 volley femminile, Nations League in DIRETTA: secondo set da dimenticare per le azzurre (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-10 Parallela vincente di Hanbi. 11-9 Lungo il servizio di Jeongah. 10-9 Mani-out di Jeongah. 10-8 Murone di Bonifacio, finalmente un break azzurro. 9-8 Nwakalor passa in mezzo al muro. 8-8 Dopo aver rivisto l’azione al challenge è stata evidenziata un’invasione di Nwakalor. 9-7 E ANDIAMOOOOO! L’Italia vince uno scambio infinito! 8-7 Degradi trova le mani del muro. 7-7 Muro di Juah su Degradi, il nostro attacco è calato in maniera netta. 7-6 Parallela di Jeongah. 7-5 Ace di Chirichella! 6-5 Muroneee di Degradi su Juah. 5-5 Fast vincente di Chirichella. 4-5 Fast vincente di Juah. 4-4 Passa questa volta Sylvia da seconda linea. 3-4 Muro di Sohwi su Nwakalor. 3-3 Sylla questa volta passa in parallela. 2-3 Erroraccio in attacco di Sylla. 2-2 Mani-out di Sohwi. 2-1 Ottima diagonale di Nwakalor da ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-10 Parallela vincente di Hanbi. 11-9 Lungo il servizio di Jeongah. 10-9 Mani-out di Jeongah. 10-8 Murone di Bonifacio, finalmente un break azzurro. 9-8 Nwakalor passa in mezzo al muro. 8-8 Dopo aver rivisto l’azione al challenge è stata evidenziata un’invasione di Nwakalor. 9-7 E ANDIAMOOOOO! L’vince uno scambio infinito! 8-7 Degradi trova le mani del muro. 7-7 Muro di Juah su Degradi, il nostro attacco è calato in maniera netta. 7-6 Parallela di Jeongah. 7-5 Ace di Chirichella! 6-5 Muroneee di Degradi su Juah. 5-5 Fast vincente di Chirichella. 4-5 Fast vincente di Juah. 4-4 Passa questa volta Sylvia da seconda linea. 3-4 Muro di Sohwi su Nwakalor. 3-3 Sylla questa volta passa in parallela. 2-3 Erroraccio in attacco di Sylla. 2-2 Mani-out di Sohwi. 2-1 Ottima diagonale di Nwakalor da ...

