Lazio senza portiere: Reina rescinde, ora si punta Vicario (Di venerdì 1 luglio 2022) Chi para a Formello? Per ora nessuno. Ad oggi infatti la Lazio deve ancora risolvere la questione portieri in vista della prossima stagione. Nonostante manchi ormai meno di una settimana all'inizio della stagione, attualmente nella rosa di Maurizio Sarri non è presente un estremo difensore (eccezion fatta per quelli provenienti dalla Primavera). Il contratto di Strakosha è scaduto il 30 giugno mentre, nel pomeriggio, è stato raggiunto un accordo per la rescissione consensuale con Pepe Reina. Dunque entrambi i portieri della scorsa stagione non sono più tesserati con il club di Lotito. Una situazione singolare, a cui il ds Tare sta provando a porre rimedio il prima possibile cercando una soluzione sul calciomercato. Vicario e… Strakosha Attualmente il nome in pole sembra essere quello di Guglielmo Vicario

LALAZIOMIA : Lazio senza portiere: Reina rescinde, ora si punta Vicario - Open - bravo_pupo : Senza portieti Senza centrali Per me è fichissimo Mamma mia che Lazio - serieAnews_com : ?? La #Lazio vicina all'accordo con #Romagnoli, ma non potrà tesserarlo senza prima cedere #Acerbi - Devilriki78 : @agad85 X fortuna non tifo lazio guarda. E’ riuscito a far scappare sia strakosha che Reina ed e’ rimasto senza por… - technofab_it : Ma la #Lazio senza portieri? Mi sembra di sentire moccolare #Sarri in lontananza... ?????? -