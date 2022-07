Lavrov, la Nato è sempre a ricerca di un nemico esterno (Di venerdì 1 luglio 2022) "La Nato è sempre stata alla ricerca di un nemico esterno, in gran parte a causa della necessità di preservare la 'raison d'etre' della Nato che - e molti politici e analisti occidentali lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) "Lastata alladi un, in gran parte a causa della necessità di preservare la 'raison d'etre' dellache - e molti politici e analisti occidentali lo ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Lavrov: 'La Nato è sempre alla ricerca di un nemico esterno' #putin #nato #russia #ucraina #RussianUkrainianWar… - GiovaQuez : UE e Nato come Hitler per Lavrov: 'Quando iniziò la Seconda guerra mondiale, Hitler radunò i Paesi europei contro l… - MediasetTgcom24 : Lavrov: l'Ue e la Nato come Hitler, preparano guerra alla Russia #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - timiberlin : RT @andreacantelmo8: #Lavrov: 'La #Nato è sempre stata alla ricerca di un nemico esterno'. Il Ministro degli Esteri del paese che ha la si… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Lavrov: 'La Nato è sempre alla ricerca di un nemico esterno' #putin #nato #russia #ucraina #RussianUkrainianWar #Ukra… -