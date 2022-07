La moda mare dell’estate 2022: eleganza e originalità (Di venerdì 1 luglio 2022) Life&People.it moda mare 2022: dalle capsule collection delle grandi maison pensate per l’estate alle tendenze più cool e amate come il crochet; regalarsi un outfit curato e originale anche in vacanza è davvero semplice. Tanti gli spunti che offre la fashion industry a partire dalla Valentino Escape 2022, la capsule collection ispirata dai motivi di archivio della Maison: una selezione di capi e accessori dal beachwear agli abiti fluidi, e i kimono. Chanel Coco Beach propone ed esalta, invece, i must-have dell’estate: costumi con stampe, perle, camicie, minigonne e pantaloni mixando casual ed eleganza. Towards the Sun è la capsule di Gucci: borse in rafia si alternano a quelle della linea Beloved. Una proposta ispirata ai pezzi vintage della casa di moda. Canada ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 1 luglio 2022) Life&People.it: dalle capsule collection delle grandi maison pensate per l’estate alle tendenze più cool e amate come il crochet; regalarsi un outfit curato e originale anche in vacanza è davvero semplice. Tanti gli spunti che offre la fashion industry a partire dalla Valentino Escape, la capsule collection ispirata dai motivi di archivio della Maison: una selezione di capi e accessori dal beachwear agli abiti fluidi, e i kimono. Chanel Coco Beach propone ed esalta, invece, i must-have: costumi con stampe, perle, camicie, minigonne e pantaloni mixando casual ed. Towards the Sun è la capsule di Gucci: borse in rafia si alternano a quelle della linea Beloved. Una proposta ispirata ai pezzi vintage della casa di. Canada ...

