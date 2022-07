Incidente A1: maxi-tamponamento tra camion, 1 morto (Di venerdì 1 luglio 2022) Sono servite diverse ore prima che venisse ripristinata l'autostrada A1. La Milano-Napoli, nella notte tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio, ha visto scontrarsi ben quattro camion. Attorno alle ore 2, l'impatto che è costato la vita ad uno degli autisti dei mezzi pesanti che viaggiavano in direzione Bologna. L'Incidente è avvenuto nella zona di Reggio Emilia. Incidente A1 all'altezza di Reggio Emilia nella notte La normale circolazione è, infatti, ripresa attorno alle ore 5.30. Il maxi-tamponamento è avvenuto attorno al chilometro 153, tra Rubiera e Campogalliano. A morire, secondo quanto riporta l'Ansa sarebbe stato il conducente dell'ultimo mezzo coinvolto in quello che è stato un tamponamento a catena. Oltre all'autista dell'autoarticolato deceduto, si sono registrate ferite ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 1 luglio 2022) Sono servite diverse ore prima che venisse ripristinata l'autostrada A1. La Milano-Napoli, nella notte tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio, ha visto scontrarsi ben quattro. Attorno alle ore 2, l'impatto che è costato la vita ad uno degli autisti dei mezzi pesanti che viaggiavano in direzione Bologna. L'è avvenuto nella zona di Reggio Emilia.A1 all'altezza di Reggio Emilia nella notte La normale circolazione è, infatti, ripresa attorno alle ore 5.30. Ilè avvenuto attorno al chilometro 153, tra Rubiera e Campogalliano. A morire, secondo quanto riporta l'Ansa sarebbe stato il conducente dell'ultimo mezzo coinvolto in quello che è stato una catena. Oltre all'autista dell'autoarticolato deceduto, si sono registrate ferite ...

Pubblicità

Ansa_ER : Incidente sulla A1, muore un camionista. Maxi tamponamento tra Reggio Emilia e Modena, anche tre feriti #ANSA - newsbiella : Maxi incidente a Tollegno con 5 auto, a Sandigliano scontro moto-camioncino: in ospedale centauro - ilNotiziarioInd : Maxi incidente sulla Saronno-Monza: quattro feriti e traffico paralizzato - kurhora : RT @DanieleDann1: ?? #Roma, esplodono bombole del #gas: maxi-#incendio in zona #Aurelia, evacuato un centro estivo: 15 intossicati. Le fiamm… - gioalbarosa : RT @DanieleDann1: ?? #Roma, esplodono bombole del #gas: maxi-#incendio in zona #Aurelia, evacuato un centro estivo: 15 intossicati. Le fiamm… -

Maxi tamponamento con 4 tir sull'A1 tra Reggio e Modena: 1 morto, 3 feriti Un morto e tre feriti. Questo il bilancio di un incidente autostradale che si è verificato la scorsa notte poco dopo l'una, sulla A1, al confine tra le province di Reggio Emilia e Modena. Un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro camion al ... Transformers 3: trama e cast ...un brutto incidente, con conseguenze davvero molto gravi. È stata colpita da un cavo d'acciaio che le ha rotto il cranio, lasciandola paralizzata sul lato sinistro del corpo. Ha ottenuto un maxi ... Agenzia ANSA Incidente all’incrocio, maxi-scooter contro un furgone: centauro elitrasportato Grave incidente stradale, venerdì mattina, nei pressi delle autolinee di Latina. Si è verificato all'incrocio tra via Romagnoli e viale Cervone, vedendo ... Maxi rissa in strada, in sette nei guai L'operazione condotta dal Commissariato di San Benedetto Al termine di laboriose ed articolate indagini, personale della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di San Benedetto identificava e segnala ... Un morto e tre feriti. Questo il bilancio di unautostradale che si è verificato la scorsa notte poco dopo l'una, sulla A1, al confine tra le province di Reggio Emilia e Modena. Untamponamento che ha coinvolto quattro camion al ......un brutto, con conseguenze davvero molto gravi. È stata colpita da un cavo d'acciaio che le ha rotto il cranio, lasciandola paralizzata sul lato sinistro del corpo. Ha ottenuto un... Incidente sulla A1, muore un camionista Grave incidente stradale, venerdì mattina, nei pressi delle autolinee di Latina. Si è verificato all'incrocio tra via Romagnoli e viale Cervone, vedendo ...L'operazione condotta dal Commissariato di San Benedetto Al termine di laboriose ed articolate indagini, personale della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di San Benedetto identificava e segnala ...