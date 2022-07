Il cristianesimo vince la partita contro la superstizione senza nemmeno giocare

(Di venerdì 1 luglio 2022) Maria Incoronata, ilè talmente bello che rimane bello anche quando ospitato in posti brutti come il santuario dell’Incoronata a Foggia, perché lo stile dell’edificio, opinabile, e lo stato degli spazi circostanti, esecrabile, sono dettagli in confronto alla luce emanante da Dio incarnato. Dentro il tuo tempio, Maria, ho visto una fantastica cassetta dove gettare amuleti e cornetti, con scritto: “Fidati pienamente di Gesù. Liberati da ogni inganno e”. Dovrebbero venire qui a convertirsi i pagani, i tifosi, i sindaci di Palermo che fanno retromarcia quando incontrano un gatto nero, i concorrenti del Grande Fratello che accusano altri concorrenti del Grande Fratello di “portare sfiga”, tutti i meschini credenti nella scaramanzia, nella numerologia, nel ferro di cavallo, nel corno di corallo... Dovrebbero ascoltare il raro ...

