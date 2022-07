Gazprom: nel 2022 export gas ridotto del 31% (Di venerdì 1 luglio 2022) Ore 17.10 - Mosca torna a parlare di gas Il colosso russo Gazprom ha ridotto dell'8,6% la produzione di gas nei primi sei mesi del 2022 e del 31% l'esportazione verso i Paesi non aderenti alla Comunità degli Stati indipendenti (Csi, ex repubbliche sovietiche). Lo rende noto la stessa Gazprom, secondo la Tass. La media giornaliera di esportazioni a giugno è crollata di un quarto rispetto allo scorso maggio. Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) Ore 17.10 - Mosca torna a parlare di gas Il colosso russohadell'8,6% la produzione di gas nei primi sei mesi dele del 31% l'esportazione verso i Paesi non aderenti alla Comunità degli Stati indipendenti (Csi, ex repubbliche sovietiche). Lo rende noto la stessa, secondo la Tass. La media giornaliera di esportazioni a giugno è crollata di un quarto rispetto allo scorso maggio.

Pubblicità

Romeo77111184 : COME AUTOCASTRARSI: La società tedesca Siemens non può restituire a Gazprom la turbina di pompaggio del gas, in rip… - Bolpet : RT @lettera_mosca: Con un decreto di Putin, la proprietà del consorzio Sakhalin Energy è stata trasferita al socio russo Gazprom. Ragione d… - Milenaotropique : RT @jacopo_iacoboni: Le azioni di Gazprom alla borsa di Mosca stanno crollando perché l’azienda non ha pagato dividendi. Secondo The Inside… - gaetano_fortini : RT @jacopo_iacoboni: Le azioni di Gazprom alla borsa di Mosca stanno crollando perché l’azienda non ha pagato dividendi. Secondo The Inside… - CristinaSarauw : RT @lettera_mosca: Con un decreto di Putin, la proprietà del consorzio Sakhalin Energy è stata trasferita al socio russo Gazprom. Ragione d… -