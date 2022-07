Creme viso gel dopo sole: la texture sorbetto rinfresca l’estate 2022 (Di venerdì 1 luglio 2022) Effetto ghiacciolo per il kit in due step Cryo Rubber di Dr.Jart+ Le Creme viso ideali per l’estate devono portare una sferzata di freschezza sulla pelle. Non solo dopo l’esposizione solare. Via libera dunque a texture impalpabili, in gel e ad effetto sorbetto, leggere e idratanti come un tuffo nell’acqua. A consigliarlo sono gli esperti. «Quando le temperature salgono e le giornate si allungano, cambiano anche le nostre abitudini e, di conseguenza, le caratteristiche dell’epidermide», spiega Santo Raffaele Mercuri, primario dell’Unità di Dermatologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Inutile “soffocare” il viso con Creme troppo ricche. «Le formule idratanti in gel si assorbono facilmente e sono abbastanza trasversali. Per le pelli più grasse e impure, in ... Leggi su amica (Di venerdì 1 luglio 2022) Effetto ghiacciolo per il kit in due step Cryo Rubber di Dr.Jart+ Leideali per l’estate devono portare una sferzata di freschezza sulla pelle. Non solol’esposizione solare. Via libera dunque aimpalpabili, in gel e ad effetto, leggere e idratanti come un tuffo nell’acqua. A consigliarlo sono gli esperti. «Quando le temperature salgono e le giornate si allungano, cambiano anche le nostre abitudini e, di conseguenza, le caratteristiche dell’epidermide», spiega Santo Raffaele Mercuri, primario dell’Unità di Dermatologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Inutile “soffocare” ilcontroppo ricche. «Le formule idratanti in gel si assorbono facilmente e sono abbastanza trasversali. Per le pelli più grasse e impure, in ...

