Covid Campania, positivi in aumento. De Luca: 'Posti letto quasi al completo' (Di venerdì 1 luglio 2022) Ultim'ora Napoli, 1 luglio 2022 " Ospedali al collasso, in Campania i Posti letto Covid sono quasi al completo. Le più importanti strutture di Napoli raggiungono picchi di occupazione del 100% , così ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Ultim'ora Napoli, 1 luglio 2022 " Ospedali al collasso, insonoal. Le più importanti strutture di Napoli raggiungono picchi di occupazione del 100% , così ...

Pubblicità

cronachecampane : Posti letto covid in Campania quasi tutti occupati ( #Covid #primopiano #tassodipositività #terapiaintensiva - dalpha423 : RT @ottopagine: Covid, De Luca: 'Il problema sta diventando molto serio' - occhio_notizie : Per De Luca la Campania resta la regione che registra il numero più basso di decessi in relazione alla popolazione,… - agro24tw : Campania Covid nuova ondata: posti letto quasi tutti occupati -