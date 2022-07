Cinema, Rutelli in Israele per rafforzare partnership (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Missione Anica in Israele per rafforzare collaborazione e avviare nuovi progetti. Attraverso un intenso programma di incontri si sono create le basi per future collaborazioni a tutto campo tra le industrie dei due Paesi. La missione, fortemente voluta dal presidente Francesco Rutelli e dal presidente dell’Unione Produttori Benedetto Habib secondo gli auspici dell’ambasciatore d’Italia a Tel Aviv Sergio Barbanti, è sostenuta dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura e dal Ministero dello Sviluppo Economico italiani ed ha operato in collaborazione con le Divisioni del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Cultura e dello Sport israeliani. “Israele – afferma il presidente Anica Francesco Rutelli – è una realtà vibrante di idee ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Missione Anica inpercollaborazione e avviare nuovi progetti. Attraverso un intenso programma di incontri si sono create le basi per future collaborazioni a tutto campo tra le industrie dei due Paesi. La missione, fortemente voluta dal presidente Francescoe dal presidente dell’Unione Produttori Benedetto Habib secondo gli auspici dell’ambasciatore d’Italia a Tel Aviv Sergio Barbanti, è sostenuta dalla Direzione generalee Audiovisivo del ministero della Cultura e dal Ministero dello Sviluppo Economico italiani ed ha operato in collaborazione con le Divisioni del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Cultura e dello Sport israeliani. “– afferma il presidente Anica Francesco– è una realtà vibrante di idee ...

