"Ci sono bucce di banana...": cosa significa questa frase e perché Draghi trema (Di venerdì 1 luglio 2022) C'è sempre il rischio per Mario Draghi e il governo di scivolare su qualche buccia di banana. Anche perché il sentiero della politica ne è lastricato. I partiti, osserva Francesco Verderami nel suo retroscena sul Corriere della Sera, "sono costantemente in trance agonistica pre elettorale. E nonostante sappiano di partecipare a un gabinetto di larghe intese, continuano a scontrarsi su provvedimenti sui quali è impossibile trovare intese bipartisan. E che sono destinati ad arenarsi senza diventare leggi". Per il presidente del Consiglio, insomma, la strada è in salita. Proprio ieri 29 giugno, mentre si trovava al vertice Nato veniva informato del caos in Parlamento dove si mettevano a rischio gli equilibri di governo. Il centrosinistra infatti aveva deciso di portare in Aula i progetti di legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) C'è sempre il rischio per Marioe il governo di scivolare su qualche buccia di. Ancheil sentiero della politica ne è lastricato. I partiti, osserva Francesco Verderami nel suo retroscena sul Corriere della Sera, "costantemente in trance agonistica pre elettorale. E nonostante sappiano di partecipare a un gabinetto di larghe intese, continuano a scontrarsi su provvedimenti sui quali è impossibile trovare intese bipartisan. E chedestinati ad arenarsi senza diventare leggi". Per il presidente del Consiglio, insomma, la strada è in salita. Proprio ieri 29 giugno, mentre si trovava al vertice Nato veniva informato del caos in Parlamento dove si mettevano a rischio gli equilibri di governo. Il centrosinistra infatti aveva deciso di portare in Aula i progetti di legge ...

