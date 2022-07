Pubblicità

ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa ancora frastornata dal semestre nero, Milano chiude con un timido +0,3% - fisco24_info : Borsa: Europa conclude cauta, Madrid +0,5%: Leggermente positive Parigi e Francoforte, giù Amsterdam - infoiteconomia : Borsa: Milano prova rimbalzo dopo Wall street, Europa fiacca - Daviderel4 : RT @ARIZONA49: @MinutemanItaly Sebbene in Olanda, ci sia il più grande giacimento di gas d'Europa, il gas agli olandesi va a costargli quan… - malumichi : RT @ARIZONA49: @MinutemanItaly Sebbene in Olanda, ci sia il più grande giacimento di gas d'Europa, il gas agli olandesi va a costargli quan… -

Mercati azionari europei senza grandi variazioni nell'ultima giornata della settimana, pur con un timido tentativo di rimbalzo: ladi Madrid ha chiuso infatti in aumento dello 0,5%, con Francoforte positiva dello 0,2% e Parigi dello 0,1%. Londra ha concluso sulla parità, con Amsterdam in calo di mezzo punto percentuale. . 1 ...Il quadro non cambia in, anzi. L'inflazione nell'Eurozona continua a macinare record: a ... che ne aveva provocato il tonfo in. Tra le peggiori si piazza Stmicroelectron per il calo ...MILANO, 01 LUG - Mercati azionari europei senza grandi variazioni nell'ultima giornata della settimana, pur con un timido tentativo di rimbalzo: la Borsa di Madrid ha chiuso infatti in aumento dello 0 ...Leonardo vola in borsa dopo che la controllata polacca PZL-Swidnik ha annunciato che realizzerà una linea di produzione locale per elicotteri ...