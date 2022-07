"Balle, i loro deret***...". Travaglio senza freni: la Gruber chiede e lui replica così, imbarazzo in studio (Di venerdì 1 luglio 2022) Si parla ancora delle fibrillazioni interne al Movimento 5 Stelle a Otto e Mezzo. A parlare per primo, ospite nella puntata di venerdì 1 luglio su La7, Marco Travaglio. È lui ad aprire il dibattito nel salotto di Lilli Gruber: "Avrei voluto vedere se fosse stato lui il leader del Movimento 5 Stelle e il premier lo avesse scavalcato - interviene in riferimento a Luigi Di Maio che ha smentito la telefonata Grillo-Draghi su Conte -. Questo è un caso politico e istituzionale enorme, ma che viene archiviato come pettegolezzo". E ancora, difendendo il suo giornale che ha lanciato l'indiscrezione: "Grillo di questo ne ha parlato a molti, più volte dice che Draghi lo chiama continuamente. Non ho idea se entro l'autunno i Cinque Stelle lascino o meno il governo, però so che questo esecutivo non è perfetto come lo descrivono. Mattarella aveva già detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Si parla ancora delle fibrillazioni interne al Movimento 5 Stelle a Otto e Mezzo. A parlare per primo, ospite nella puntata di venerdì 1 luglio su La7, Marco. È lui ad aprire il dibattito nel salotto di Lilli: "Avrei voluto vedere se fosse stato lui il leader del Movimento 5 Stelle e il premier lo avesse scavalcato - interviene in riferimento a Luigi Di Maio che ha smentito la telefonata Grillo-Draghi su Conte -. Questo è un caso politico e istituzionale enorme, ma che viene archiviato come pettegolezzo". E ancora, difendendo il suo giornale che ha lanciato l'indiscrezione: "Grillo di questo ne ha parlato a molti, più volte dice che Draghi lo chiama continuamente. Non ho idea se entro l'autunno i Cinque Stelle lascino o meno il governo, però so che questo esecutivo non è perfetto come lo descrivono. Mattarella aveva già detto ...

