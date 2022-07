(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Si sta avviando al termine la stagione riproduttiva del raro(Charadrius alexandrinus), che da qualche anno è di casa sulladella Brussa, presso l’Azienda Pilota e Sperimentale “ValleVecchia” di Veneto Agricoltura, nel comune di(Ve). Complessivamente il numero di nidi individuati (compresi quelli non andati a buon fine a causa soprattutto delle mareggiate primaverili) ha superato la ventina, 16 i pulcini inanellati e ben sei quelli che già volano, potendo così mettersi al riparo da possibili minacce. Attualmente è presente ancora una coppia in cova sul nido. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

lifestyleblogit : Al fratino piace la spiaggia di Caorle - - zazoomblog : Al fratino piace la spiaggia di Caorle - #fratino #piace #spiaggia #Caorle - LocalPage3 : Al fratino piace la spiaggia di Caorle - LiberoReporter : Al fratino piace la spiaggia di Caorle - Gaebaldi : Al fratino piace la spiaggia di Caorle -

Adnkronos

Si sta avviando al termine la stagione riproduttiva del raro(Charadrius alexandrinus), che da qualche anno è di casa sulla spiaggia della Brussa, presso l'Azienda Pilota e Sperimentale 'ValleVecchia' di Veneto Agricoltura, nel comune di Caorle (Ve). ...L'ambientalista, Stefano Taglioli, coordinatore del GruppoVasto , fa sapere in una nota ... So chea tanti e so che molte persone che mi seguono andranno ugualmente al concerto. So che lo ... Al fratino piace la spiaggia di Caorle La conduttrice tv Roberta Morise e il rampollo fiorentino Giulio Fratini si sono lasciati. Il motivo Lui l'avrebbe tradita, almeno secondo quanto racconta l'ex fidanzata di Carlo Conti. Se il lavoro ...(Adnkronos) - Si sta avviando al termine la stagione riproduttiva del raro Fratino (Charadrius alexandrinus), che da qualche anno è di casa sulla spiaggia della Brussa, presso l’Azienda Pilota e Speri ...